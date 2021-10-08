"Слуга народа" соберется на съезд в ноябре: запланировано создание нового органа - президиума политсовета, - Корниенко
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Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не планирует сложить с себя полномочия в случае избрания первым вице-спикером Верховной Рады.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
Отвечая на вопрос, держится ли он за должность, политик заявил: "Я пока видел мало людей, которые хотели бы разделить со мной такие прелести работы главы партии, как хождение в НАПК, под тремя уголовными делами всю жизнь, потому что у нас из-за несовершенства законодательства любой платёж с неправильно написанными реквизитами - это уголовная ответственность главы партии".
Нардеп также рассказал, что на ноябрь запланирован съезд партии "СН", на котором планируют создать новый орган - президиум политического совета, который будет "работать оперативно".