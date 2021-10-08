В процессе расследования смерти нардепа Полякова пока никого не задержали, - начальник полиции Киева Выговский

В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова правоохранители пока никого не задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.

"Никто не задержан, потому что у нас нет оснований сейчас до установления всех обстоятельств и обнаружения... Полностью анализируем видео со всех мест, где он был, где ездил и т.д. Сказать, что это было умышленное убийство мы не можем. Поэтому ми никого пока не задержали", - сказал он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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