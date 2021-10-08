Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура. ФОТО

7 октября при получении взятки задержан военнослужащий одного из отделов пограничной службы 31 пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию. Задержали его правоохранители после получения 1200 евро взятки.

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Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.