Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура. ФОТО
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7 октября при получении взятки задержан военнослужащий одного из отделов пограничной службы 31 пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию. Задержали его правоохранители после получения 1200 евро взятки.
Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.