Саакашвили похудел на 12 кг за 8 дней голодовки в тюрьме, - адвокат
Об этом сообщил сегодня журналистам его адвокат Бека Басилая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограммов. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр ", - сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставской тюрьме №12.
По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки - это ограничение со стороны прокуратуры Басилая считает незаконным. "У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас", - сообщил адвокат.
По информации Басилая, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родители и дети. Накануне администрация тюрьмы не позволила посещение матери экс-президента Гиули Аласания.
Сегодня отец Михеила Саакашвили - Николоз обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.