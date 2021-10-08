Указанной в отчетности прибыли компаний окружения Зеленского вряд ли хватило бы на покупку дорогой недвижимость в центре Лондона, - СМИ

Журналисты выяснили, что компании, связанные с окружением Владимира Зеленского, в 2010-х годах покупали дорогую недвижимость, хотя в финансовой документации показывали значительно меньшие доходы.

Как выяснили журналисты "Слидства.Инфо", за время работы с каналом олигарха Коломойского у фирм окружения Зеленского появляется ценная недвижимость в центре Лондона, сообщает Цензор.НЕТ.

Документы из масштабной утечки Pandora Papers позволили установить, что компании "кварталовцев" имеют в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании. Речь идет о фирмах первого помощника президента Владимира Зеленского, Сергея Шефира, и совладельца "Квартала 95" Андрея Яковлева. Она обошлась бывшим партнерам президента в 7,5 млн долларов.

"Могли ли "кварталовцы" заработать на нее в Украине?", - интересуются журналисты.

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"Прибыль в 2012 году компании "Квартала 95" по сравнению с доходами показали немного. Поэтому и сумма налогов вышла незначительная - всего 43 000 долларов. Фактически, из каждой сотни долларов дохода после всех расходов и уплаты налогов осталось лишь около 2 долларов прибыли. Далее дела Квартала несколько ухудшились. В 2013-м, 2014-м и 2015-м фирмы Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла. Казалось, что "Квартал" тратил больше, чем зарабатывал. Поэтому большинство компаний группы Зеленского и партнеров в это время либо не платили налог на прибыль вообще - потому что не с чего, или платили его минимально", - отмечают журналисты.





"Вряд ли таких денег хватило бы, чтобы купить дорогую недвижимость в центре Лондона, которая впоследствии появилась у фирм, принадлежавших бизнес-партнерам Зеленского. Сергею Шефиру, ныне - первому помощнику президента, и "кварталовскому" сценаристу и режиссеру Андрею Яковлеву", - резюмирует издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".