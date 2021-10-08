Верховный Суд попросил КСУ проверить конституционность судебной реформы

Пленум Верховного Суда принял обращение в Конституционный Суд о проверке соответствия Конституции норм закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.

Соответствующее решение было принято в Верховном Суде сегодня, 8 октября, информирует Цензор.НЕТ.

За обращение в КСУ проголосовали 129 участников пленума, против – 15.

"Решение принято. Давайте пожелаем Конституционному суду успехов в рассмотрении нашего представления", – сказала подавшая сегодня в отставку глава Верховного Суда Валентина Данишевская, которая тоже отдала голос "за".

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"Все эти 129 человек получают от, нас, граждан, свой непочетный знак с тремя главными атрибутами нечестных судей - золотым авто, кучей сомнительного бабла и бутылками алкоголя, после которого они любят усаживаться за руль и устраивать пьяные ДТП", - отмечается на странице Центра противодействия коррупции (ЦПК).

В ЦПК отметили, что судьи Верховного Суда выступают против:



- отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;

- оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание;

- увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;

- порядка принятия решений Этическим советом.

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"В Верховном Суде есть несколько влиятельных судейских групп, которые фактически руководят всей системой. Они годами назначали своих людей в ВСП и таким образом контролировали систему. Создание Этического совета для них означает потерю контроля относительно назначения членов ВСП, а следовательно невозможность влиять на карьеру лояльных судей и наказывать нелояльных. Похоже, без изменений в закон о судебной реформе, судейская мафия не даст провести реформу. Кроме того, у некоторых судей примитивные интересы уйти в отставку, и для этого им нужна эта ВСП, которая работает", - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

"Эти 129 человек хотят сохранить у власти судебную мафию, которая и в дальнейшем будет отмазывать их от наказания за пьяные аварии и сомнительные состояния, и при этом еще и сохранять огромную пенсию за наши налоги. Мы благодарим тех 15 судей, которые голосовали против представления. Только 15 человек из Верховного Суда достойны называться судьями", - отметили в ЦПК.