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Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж

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Киевские таможенники совместно с СБУ и пограничниками зафиксировали попытку перемещения кокаина юным гражданином одной из европейских стран, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Ирландию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 01

Руководствуясь оперативной информацией, таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров рейса "Киев-Дублин". Тайник с опасным веществом был обнаружен в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей.

Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 02

"Прозрачный пакет с прессованной веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда", - говорится в сообщении.

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Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 03
Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня 04

С помощью экспрес-анализатора таможенники установили, что обнаруженное вещество - кокаин весом 0,5 кг, стоимостью более 2 млн грн.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Порошенко уже арестовали?
  • саша паламарчук
    достатньо того, що зеля знищує кокс без допомоги інших. до речі, де він його бере?
  • Максим Максимович b5166c8f


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