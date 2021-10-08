Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники совместно с СБУ и пограничниками зафиксировали попытку перемещения кокаина юным гражданином одной из европейских стран, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Ирландию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Руководствуясь оперативной информацией, таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров рейса "Киев-Дублин". Тайник с опасным веществом был обнаружен в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей.

"Прозрачный пакет с прессованной веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда", - говорится в сообщении.

Смотрите: Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





С помощью экспрес-анализатора таможенники установили, что обнаруженное вещество - кокаин весом 0,5 кг, стоимостью более 2 млн грн.

Смотрите: Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж