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Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

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Белорусские пограничники обстреляли польских солдат
Накануне вечером белорусские пограничники обстреляли польских солдат, патрулировавших границу. Никто не пострадал. Предположительно, стреляли холостыми.

Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польской Республики Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", - рассказала она.

Также польские пограничники сообщили о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 октября. Они задержали 35 нелегальных иммигрантов, граждан Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.

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С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Безнаказонность ведет к вседозволенности. Но в ЕС и США этого не понимают
  • Александр Лихошва
    Мир опять на кануне грандиозного шухера
    психи у власти , процветания и мира не жди
  • Igor L
    Ця подія показує що в планах путіна є напад на Польщу, отже ЗСУ потрібно готуватись до війни з путіним і на території Польщі.
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