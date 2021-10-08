Накануне вечером белорусские пограничники обстреляли польских солдат, патрулировавших границу. Никто не пострадал. Предположительно, стреляли холостыми.

Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польской Республики Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат Польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны, никто не пострадал. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", - рассказала она.

Также польские пограничники сообщили о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 октября. Они задержали 35 нелегальных иммигрантов, граждан Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.

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С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.