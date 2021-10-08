Украинский воин ранен в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима "тишины", - штаб ООС
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Золотого-4, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого войска применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Крымского наемники РФ вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А возле Причепиловки войска РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.