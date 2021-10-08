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Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

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По материалам Службы безопасности Украины нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку сообщено о новом подозрении - о государственной измене (ст. 111 УК) и содействие деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 01

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

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Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 02

"В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", - добавили в СБУ.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 03

По данным СБУ, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 04
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 05
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 06
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 07
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 08
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 09
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 10

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями наемников РФ. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, российские террористы были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 11

"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул Баканов, отметив, что следствие продолжается, решается вопрос объявления подозрения другим лицам.

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Также стоит отметить, что на обнародованных СБУ аудиозаписях Виктор Медведчук вспоминает пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, когда Медведчук общается относительно реализации незаконных схем с представителями российской власти, он озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. На "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Ну и шо ? Второй домашний арест ?
    Он же не волонтер и не ветеран - бабло скачают и отпустят....
  • Владимир Иванец
    А Вагнер? А ермак с бубочкой? Чем они хуже?
  • 18c49ed2
    Вот как-раз от них и нужно срочно отвлечь. Очередное "дело Мертветчука" будет как и остальные -- выйдет в пшик.
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