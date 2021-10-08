Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

По материалам Службы безопасности Украины нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку сообщено о новом подозрении - о государственной измене (ст. 111 УК) и содействие деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

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"В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", - добавили в СБУ.

По данным СБУ, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля.















Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями наемников РФ. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, российские террористы были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.

"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул Баканов, отметив, что следствие продолжается, решается вопрос объявления подозрения другим лицам.

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Также стоит отметить, что на обнародованных СБУ аудиозаписях Виктор Медведчук вспоминает пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, когда Медведчук общается относительно реализации незаконных схем с представителями российской власти, он озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. На "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).