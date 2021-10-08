Новости

Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт

4 15124
Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт
Законопроект об олигархах прямо нарушает сразу 19 статей Конституции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-нардепа Геннадия Москаля.

"Я насчитал нарушение 19 статьи Конституции Украины. Например, статья 24 Конституции говорит: все равны перед законом, но ни у кого не может быть ограничений и ни у кого привилегий. И по тому, и по тому, и в том числе по имущественному состоянию не может быть дискриминации. Задействуйте антимонопольное законодательство, совершенствуйте фискальную службу, но не делайте абсолютных глупостей", - заявил Москаль в эфире телеканала "Украина24".

Экс-нардеп отметил, что незаконность проекта закона очевидна всем специалистам, документально подтверждено выводами экспертно-правових управлений.

"Отрицательное заключение экспертно-правового управления. Отрицательное заключение юридического управления. Отрицательное заключение уполномоченного по правам человека. Ни одна страна мира такого закона не имеет", - добавил Москаль.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и затребовал финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    ШанпанЗе Конституцию не читал. Западло для него.
  • VOLVO XC 70
    после того как Вовик вякнул что какой то Регламент мешает экономике Украины... в его понимании...... сразу и много хавать и воровать тут же по полному беспределу убрали Разумкова... но тронь тему- а не отправить ли убогого с должности Президента -сразу Вовчик про Конституцию начинает что то там блеять..... вот такой у нас по сути и факту.... нигилизм профанация и дебильность...что вкупе -это наше усеэээ
  • Maxim Ak-Murza
    Ну не зря же ему после этого в Штатах подарили книгу про черепно-мозговую травму
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости