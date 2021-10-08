В Украине в наличии 6 миллионов доз вакцины CoronaVac, - Минздрав

В Украине имеется около 6 млн доз вакцины от коронавируса CoronaVac, более 2 млн человек уже привились данным препаратом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"На начало октября более 2 млн украинцев вакцинировались вакциной CoronaVac. Сейчас страна имеет около 6 млн доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, пунктах вакцинации, ею вакцинируют мобильные бригады", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что вакцина против COVID-19 CoronaVac, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech, - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования и применяется в 40 странах, таких как Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Казахстан, Армения, Грузия и др.

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Согласно результатам чилийского исследования, проведенного в феврале-апреле 2021 года, эффективность Coronavac/Sinovac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы "Альфа" и "Гамма"), 87,5% в предотвращении госпитализации и 86 3% в предотвращении смерти.

Кроме того, вакцина доказала свою эффективность в предотвращении госпитализации и смерти вследствие заболевания, вызванного штаммом "Дельта". Исследования среди жителей Китая в возрасте 18-59 лет показали, что две дозы вакцины имели эффективность в 59% против симптоматического заболевания COVID-19, 70,2% против средней формы тяжести заболевания и 100% против тяжелых случаев.

Исследования среди 43,8 тыс. человек в возрасте от 70 лет в бразильском штате Сан-Паулу подтвердили, что эффективность Coronavac/Sinovac против симптоматической болезни, вызванной штаммом "Гамма", составила 46,8%, эффективность в предотвращении госпитализации была 55,5%, против смерти - 61,2%. При этом для возрастной группы 70-74 года эффективность против симптоматической болезни составляла 59%, против госпитализации - 77,6%, а против смерти - 83,9%. Чем старше были испытуемые, тем ниже была эффективность.

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В Минздраве отмечают, что прививка вакциной CoronaVac позволяет путешествовать в 50 стран мира, в частности, в Австрию, Испанию, Грецию, Финляндию, Швецию, Нидерланды и др.

Напоминаем, по состоянию на 8 октября в Украине полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 6 млн человек.