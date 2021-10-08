Полный текст подозрения Труханову. ДОКУМЕНТ

Цензор.НЕТ публикует полный текст подозрения, выдвинутого мэру Одессы Геннадию Труханову.

Это текст редакция получила от источника в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову. Прокуратура просит отправить его под арест с залогом 120 млн грн.