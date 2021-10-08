"Я не верю в естественную смерть Полякова. Нет доверия к правоохранительным органам под контролем Банковой", - Дубинский

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский не верит в естественную смерть своего коллеги Антона Полякова.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Антону Полякову было всего 33 года. Он был полон энергии и планов на будущее. Он был одним из тех, кто не боялся говорить и писать жесткую правду об истинном лице нынешней власти. Нет доверия к нашим правоохранительным органам, которые находятся под непосредственным влиянием и контролем Банковой. Я не верю в версию о "естественной" смерти моего коллеги по парламенту", - написал Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

Он отметил, что Поляков был членом межфракционного депутатского объединения "Дубина - слуга украинского народа".

"Одна из главных целей этого депутатского объединения - настоящее расследование и правосудие в резонансных уголовных делах. Но когда во власти тебя считают "очередным врагом", ты всегда можешь стать новой жертвой жестокости и безумия тех, кто наслаждается возможностью сказочно набивать свои карманы за счет украинского народа", - резюмировал нардеп.

Также читайте: Накануне Поляков употреблял алкоголь со знакомым Джамбулатовым, домой не хотел ехать из-за ссоры со Скороход, - полиция. ВИДЕО

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.