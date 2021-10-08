Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", поддержали заявление об отзыве народного депутата Галины Третьяковой с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем решения Председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на устранении госпожи Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе", - написал Батенко.

"Считаем также, что госпожа Третьякова недостойное быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова, своего коллеги. Такое вызывающее поведение не может быть проигнорировано", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.