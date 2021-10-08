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Саакашвили чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, - тюремщики

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Саакашвили чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, - тюремщики
Состояние здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное.

Об этом заявляют в специальной пенитенциарной службе Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу заявлении специальной пенитенциарной службы.

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Там напомнили, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день его помещения в тюрьму. В первый же день был произведен его внешний осмотр, первичная медицинская проверка, а позже были проведены клинико-лабораторные обследования и проведены консультации с семейным врачом и врачами-специалистами другого профиля (включая медиков гражданского сектора).

В заявлении сообщается, что на данный момент проводится лечение осужденного назначенными медикаментами, включая представленными им медикаментами, которые, по словам Саакашвили, назначены ему его семейным врачом.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    значит, жрет по ночам..
  • Valery Greff
    Еще бы! Регулярны прогулки, сбалансированное питание, интервальное голодание...
  • Анатолий Панасюк
    Давайте регулярно повідомляйте бюлетнями про його стан здоров*я, як кушав, як какав, як спалося бо ми,українці, "дуже стурбовані" долею нашого громадянина, аж їжа в рот не лізе.
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