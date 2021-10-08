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Прокуратура хочет отправить Медведчука под арест с залогом в 1 млрд грн

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Прокуратура хочет отправить Медведчука под арест с залогом в 1 млрд грн
Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом стало извесно во время совместного брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о мере пресечения в рамках нового предъявленного Медведчуку подозрения в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций.

"Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста", - сказал Баканов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что "нельзя по такой категории дел идти безальтернативно".

"Поэтому прокуратура пойдет (в суд. - Ред.) с ходатайством о содержании по стражей или залогом в 1 млрд грн", - сказала Венедиктова.

Читайте: Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября Медведчуку предъявили новое подозрение - в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
  • Андерсен a4cbf7de
    Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
  • Denis Romanov
    в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
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