Оккупанты поместили замглавы Меджлиса Джеляла в психбольницу, - Полозов

Незаконно арестованного в оккупированном Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц и поместили в психиатрическую больницу.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ

По информации Плозова, Джеляла вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц и переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана.

"Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее, Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось", - отметил Полозов.

По его словам, в соответствии п. 3 ст. 196 УПК РФ, назначение и производство экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

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"Более полно этот термин "сомнение" раскрывает п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011 г.: "К обстоятельствам, вызывающим такие сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него диагностировалось врачами психическое расстройство, ему оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях и др.

Я думаю каждому должно быть очевидно, что Нариман Джелял под это описание совершенно не подходит. Таким образом, никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется", - отметил адвокат.

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По словам Полозова, в таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джеляла на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно.

"Это все является элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе, на подавление воли следственно-арестованного и создании неприемлемых условий содержания", - говорит адвокат.

После того как стало известно о местонахождении Наримана Джеляла, его незамедлительно посетила адвокат Эмине Авамилева.

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Как выяснилось, Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней.

Состояние здоровья Наримана нормальное. Он еще раз просил передать слова благодарности за поддержку.

Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джеляла в стационар психиатрической клиники.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).