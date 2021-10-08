По делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" сообщили третье подозрение

Подозрение получил руководитель службы безопасности банка Игорь Тельбизов. Именно он заламывал руку оператору, когда у журналистов отбирали камеры.

О третьем подозрении сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"8 октября 2021 года в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", третьему лицу, а именно работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Предположительно, речь идет о руководителе службы безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове. Он заламывал руку оператору Александру Мазуру.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.