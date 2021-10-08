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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным
Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД РП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на общей границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Беларуси против Польши в МИД в очередной раз был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский", - говорится в сообщении МИД Польши.

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Как отмечается, с белорусским дипломатом разговор провел директор Восточного департамента МИД РП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по сообщению Пограничной службы Польши белорусский патруль совершил выстрелы из огнестрельного оружия в сторону польских военнослужащих на границе. Вероятно, это были холостые патроны.

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Sasha Torin
    Это не беларусы, это кацапье семя, тьфу...
    Беларусы за кратами альбо свалили(
  • Andre2014
    беларусы прямо как фрицы провокации делают...
  • Тупин Вова
    Напоминает провокации перед нападением СССР в1939г на Финляндию. Одно забыли,как 3,14зды от маленькой Финляндии получили.
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