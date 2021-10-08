МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД РП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на общей границе.

Автор: Роман Свиридович