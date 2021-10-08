Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Проживающий в Лондоне миллиардер Владимир Галантерник назван главным организатором "схемы" в деле городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом говорится в тексте подозрения Труханову, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В подозрении утверждается, что Труханов действовал "в составе преступной организации, сформировавшейся в городе Одесса под руководством Галантерника Владимира Ильича".

Помимо Галантерника и Труханова, в документе упоминают имена и должности еще семерых соучастников - чиновников и депутатов Одесского горсовета.

Указано, что они действовали "с целью получения неправомерной выгоды для юридических лиц, которые обретаи при этом права на объекты коммунальной собственности".

Читайте: Полный текст подозрения Труханову. ДОКУМЕНТ

В подозрении говорится, что создатель схемы Галантерник определил два направления деятельности преступной организации - незаконная приватизация недвижимости, которую оформляли как передачу в аренду и незаконная застройка земель рекреационного назначения. И в первом, и во втором случае, по версии прокуратуры, схема позволяла проводить застройку, но при этом не участвовать в конкурентных торгах за землю.

Отдельное направление деятельности преступной организации, по версии прокуратуры - завладение бюджетными средствами Одессы.

Также читайте: Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Сегодня, 8 октября ВАКС избирает меру пресечения Труханову. Прокуратура просит отправить его под арест с залогом 120 млн грн.