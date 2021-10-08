Суд продолжит избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову 11 октября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.

Автор: Роман Свиридович