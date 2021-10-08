Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения сум денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Таран, в частности, сообщил, что в бюджетном предложеним Министерства обороны на 2022 по направлению денежного обеспечения были включены потребности в сумме 93 млрд гривен, что на 39,8 млрд гривен больше чем в 2021 году. Выделение такой суммы позволило бы значительно повысить размеры денежного обеспечения и приблизить их к размерам стран-членов НАТО.

Однако в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" Министерству обороны по фонду денежного обеспечения учтены расходы на выплату денежного обеспечения в сумме 62,5 млрд гривен, что лишь на 8,9 млрд гривен больше чем в предыдущем году, или на 11,7%.

Министр обращает внимание, что эти дополнительные средства не обеспечат повышение размеров денежного обеспечения, а лишь позволят в 2022 году выплачивать военнослужащим месячное денежное обеспечение в размерах 2019-2021 годов, вознаграждение за участие в ООС, индексацию денежного обеспечения, другие обязательные выплаты.

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По словам Тарана, Минобороны подняло перед СНБО вопрос о необходимости повышения в 2022 году размеров денежного обеспечения военнослужащим ВСУ. Решением СНБО, утвержденным указом президента, Кабинету Министров поручено проработать вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.