Горняк погиб на одной из шахт Львовщины, - Нацполиция

В городе Червоноград на Львовщине полиция начала расследование по факту гибели работника шахты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня около трех часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что в одной из шахт в Червонограде обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Правоохранители установили личность погибшего – 62-летнего местного жителя, работника предприятия.

Также предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стали телесные повреждения, полученные в результате травмирования конвейерной лентой.

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