Скончался один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась
Алексей ушел из жизни 6 октября в возрасте 47 лет. Об этом сообщили в соцсетях его друзья и близкие, информирует Цензор.НЕТ.
Брат Алексея Виктор Мась отметил, что причиной смерти стала болезнь. Детали неизвестны.
Алексей Мась был одним из пионеров и первых серийных предпринимателей уанета, пишет MC Today. Он создал файлообменник Infostore, почтовый сервис Mail.ua, а тажке был одни из идейных вдохновителей и организаторов айти-форума iForum.
Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.
В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.