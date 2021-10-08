Новости

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК

7 83232
Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК
Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка в центре Киева, вышел из СИЗО, поскольку судья ушла в отпуск

Об этом сообщил Центр противодейстивия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Кирилл Островский, 3 года назад за рулем Хаммера сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки. Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшей, Островский снял номерные знаки и скрылся с места ДТП. Все это время он сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья ... ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу", - говорится в сообщении.

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 01

По данным ЦПК, судья, которая не продлила Островскому меру пресечения - Кристина Константинова. 

"Ранее Константинова отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушный, которые протестовали на Банковой, а также разрешала обыски в Автомайдане. Константинова - доброчестный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн", - отмечают в ЦПК.

Также читайте: ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 02
Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 03

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • ghiklmn ghiklmn
    Для майдановца ее бы вызвали и с Марса.
  • Сергій Зеляк
    "Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми". Верещук
  • Storm UA
    Зеправосудие
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости