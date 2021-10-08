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Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко

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Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что городская власть не позволит ничего строить на Никольской Слободке в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кличко отметил: "Друзья! Пока уехал в командировку - опять напряжение на Никольской Слободке.

Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов-то строить".

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Он продолжил: "Сейчас на встречу с местной громадой едут два моих заместителя - Андрей Крищенко и Алексей Кулеба. Ночью город снова установит на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.

Я позвонил руководителю столичной полиции с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке.

Город не позволит на этом резонансном участке ничего строить!"

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
  • Палєо Мустьє
    чергове балабольство для лохторату.
  • Kucher
    "Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
    Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

    Віримо, знаємо, Віталік
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