Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни, - областной лабораторный центр
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимира Збаражского.
В комментарии "Суспильному" он отметил, что область по трем показателям соответствует "красной" зоне карантина. "Один показатель - коэффициент выявления больных - держится 4 дня. А два - по одному дню", - уточнил Збаражский.
По его словам, если ситуация не изменится и еще два показателя ухудшатся, то область окажется в "красной" зоне.
"Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не более 60%), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4% (не более 50%) ", - добавил Збаражский.
Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показали не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону, минуя "оранжевую".