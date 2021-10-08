Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси, - замглавы МИД Украины Джапарова

В рамках политики Путина фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова во время неформального заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Аррia относительно ситуации в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

По словам замглавы МИД, для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Российской Федерацией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

В своем выступлении Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь как независимой, суверенной и процветающей страной, в которой отстаиваются демократические ценности и уважают основные свободы. "К сожалению, сегодня Беларусь всё больше отдаляется от этой цели", - отметила Джапарова.

По её словам, "в рамках политики Путина на всестороннее поглощение и лишение Беларуси её суверенитета фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе ситуации в области безопасности".

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Замминистра обратила особое внимание на продолжительные нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, которые только усиливаются. "Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать, - заявила она. - Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав".

Представительница Украины также отметила, что Кремль использует Беларусь как плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками в ЕС. "Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", призвала она.

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