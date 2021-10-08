Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины

Правительство Германии внес Украину в список стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Это предполагает ужесточение правил въезда в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Новые правила вступят в силу с 10 октября.

Теперь перед въездом в Германию нужно заполнить специальную онлайн-анкету, в которой нужно предоставить данные о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген, или справку о выздоровлении.

Те, кто вакцинировался или переболел, освобождаются от прохождения карантина. Однако те, кто въезжает в страну с тестом, будет вынужден провести 10 дней на карантине. Этот срок можно сократить, если получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.

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Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме Украины, новые требования будут касаться граждан Латвии, Эстонии, Йемена и Брунея.