Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Новые правила вступят в силу с 10 октября.
Теперь перед въездом в Германию нужно заполнить специальную онлайн-анкету, в которой нужно предоставить данные о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген, или справку о выздоровлении.
Те, кто вакцинировался или переболел, освобождаются от прохождения карантина. Однако те, кто въезжает в страну с тестом, будет вынужден провести 10 дней на карантине. Этот срок можно сократить, если получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.
Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Кроме Украины, новые требования будут касаться граждан Латвии, Эстонии, Йемена и Брунея.