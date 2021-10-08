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Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины

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Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины
Правительство Германии внес Украину в список стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Это предполагает ужесточение правил въезда в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Новые правила вступят в силу с 10 октября. 

Теперь перед въездом в Германию нужно заполнить специальную онлайн-анкету, в которой нужно предоставить данные о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген, или справку о выздоровлении.

Те, кто вакцинировался или переболел, освобождаются от прохождения карантина. Однако те, кто въезжает в страну с тестом, будет вынужден провести 10 дней на карантине. Этот срок можно сократить, если получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.

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Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме Украины, новые требования будут касаться граждан Латвии, Эстонии, Йемена и Брунея.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Для порівняння: Італія у цьому місяці вже відчиняє спортзали, театри, знімають обмеження майже скрізь через те, що вакциновані вже всі, хто хотів та мусив. Захворюваність пішла на спад і можна сказати, що Італія, з якої все і почалось рік тому, вона таки поборола епідемію та повертається до звичного життя.

    А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
  • Small Jerboa
    Гребанные Зелёные "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"!
  • Marina c8da85b1
    Чим, вакциновані, стають безпечнішими, чим не вакциновані?! Якщо вакцина не захищає від розповсюдження інфекції!!! Вакциновані, можуть бути такими ж носіями, як не вакциновані, і можуть про це навіть не знати?!
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