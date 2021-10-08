Туск призвал поляков не допустить выхода страны из Европейского Союза

Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO), експрезидент Европейского совета Дональд Туск призвал поляков не допустить планов выхода страны из Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил 8 октября в Twitter, опубликовав видеообращение.

"Мы должны спасать Польшу, никто за нас этого не сделает. Встречаемся в это воскресенье в 18:00 на Замковой площади в Варшаве. Польша стоит наших обязательств, наше будущее того стоит", - говорится в сообщении.

По словам Туска, операция по выводу Польши с ЕС якобы запланировал председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Также он считает "предательством" решение Конституционного суда страны, который 7 октября признал, что польская конституция имеет преимущественное статус над нормами ЕС.

"Это предательство важнейших государственных интересов и наших привычных польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободу. Призываю всех, кто любит Польшу, кто любит свободу, кто любит своих детей ... Нет разницы, сколько вам лет, которых вы взглядов, где живете, верите или нет и за какую партию голосовали. Здесь мы должны быть все вместе. есть спасать Польшу. все в наших руках ", - отметил политик.

7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.

Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.

В июне 2020-го Польша заявила, что выходит из Стамбульской конвенции, направленной на предотвращение насилия над женщинами.

Министр юстиции Польши ЗбигневЗибро заявил, что этот договор "вредный", поскольку требует от школ обучать детей гендеру. Европа осудила это решение.