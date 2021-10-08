Стефанчук: Отставка Разумкова - это не месть

Отправив Дмитрия Разумкова в отставку с поста председателя Верховной Рады, "слуги народа" не пытались ему отомстить.

Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" преемник Разумкова на посту спикера Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", – сказал Стефанчук.

Шустер уточнил, действительно ли им с Разумковым "идти по программе партии было невозможно".

"Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена в президентской программе "Країна мрій", и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе. Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения... достаточно быстро или в правильном направлении", – ответил Стефанчук.

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Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.