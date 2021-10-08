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Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку

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Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку
Руководство фракции "Слуги народа" и представители Офиса Президента давили на нардепов, чтобы те поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой (кнопкой за отставку Разумкова. - Ред.). И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать", - рассказал Разумков.

"В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет", - добавил он.

Разумков подчеркивает, что одни только "слуги" без поддержки других политически сил не смогли бы отправить его в отставку.

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"215 голосов. Если бы не было других политических сил, то тезис коллег о том, что они меняют внутренним решением партии - он ​​не соответствует действительности. Он просто не соответствует действительности: благодаря двум большим группам и партии "Батькивщина" мы получили вот такой результат", - сказал экс-спикер.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Антон Вольтер
    Очень много внимания уделяется этому антинародному (как и все зеленые) негодяю. Необходимы новые выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а этот вернулся в свои ломбарды.
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    зеленые тараканы извиняются за конверты с зелеными баксами --- это все херня и лирика . а вот жюлька 20 голосов отвалила за отставку . это таки да ПОЗЕЛЕНЕЛА СИЛИКОНОВАЯ ЖАБА . все о народе зубажилом . все об офшорах . все об ..каррупции.. переживает сердешная . про землю нашу . про газ по 1 грн --- аппазиционерка нэдороблэна до корыта пообещали допустить . вот и подсуетилась . про наше ..национальное достояние.. ГТС уже молчит сердешная . а 10 лет назад рученята заламывала глазки закатывала что в концессию трубу отдавать нельзя . теперь на металолом скоро порежем и вот народ голосует на выборах то за зеленых то за сердешных . а какая между ними разница --- никакой . просто бизнес на подтанцовках
  • вставай
    Нормально голосували. Як всігда. Як і за закон про дерибан землі. Тільки тоді ти, гнида, посміхався. Ось тобі і бумеранг.
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