"Слуга народа" не будет настаивать на отставке Третьяковой, - Арахамия

Фракция "СН" не станет настаивать на том, чтобы депутат Галина Третьякова, радовавшаяся в партийном чате смерти своего коллеги Антона Полякова, оставила пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Арахамия сказал, что не понимает, чем вызваны слова Третьяковой.

"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали… может, с этим связано… я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", – сказал глава фракции.

По его словам, "слуги народа" во фракционном чате были возмущены комментарием Третьяковой. И подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее права посещать пять пленарных заседаний.

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Увольнять Третьякову с должности главы комитета за это высказывание, по мнению Арахамии, не стоит.

"Человек что-то сказал… ну это неприемлемо – то, что она сказала… но нельзя за слова. Глава комитета – это же менеджерская должность… Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", – отметил Арахамия.

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Напомним, ранее Третьякова резко прокомментировала во фракционном чате "слуг народа" смерть нардепа Полякова. "Как по мне, так это минус один враг. Так что - все хорошо", - написала она.

Руководители партийных фракций собираются требовать отстранить Третьякову о заседаний и отправить в отставку с поста главы комитета ВР. "Слуги" предлагают отстранить коллегу на пять заседаний.