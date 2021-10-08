Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В частности, главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.
В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.
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"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей ", - говорится в сообщении.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.
В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.
26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.