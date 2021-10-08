Дело Медведчука - это продолжение борьбы за независимость Украины, - Баканов
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила "крючок" и держала Украину в энергетической зависимости", - сказал Баканов.
Он отметил, что расследование против Медведчука началось после избрания президентом Владимира Зеленского.
При этом, по словам Баканова, присутствовал определенный фактор везения - правоохранительные органы получили первые материалы дела, которые позволили начать расследование.
Глава СБУ подытожил, что правоохранители этим расследованием продолжают "отстаивать независимость Украины, которая была получена в 1991 году".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.