Дело Медведчука - это продолжение борьбы за независимость Украины, - Баканов

Торговля углем с оккупантами была попыткой поставить Украину в зависимость от РФ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила "крючок" и держала Украину в энергетической зависимости", - сказал Баканов.

Он отметил, что расследование против Медведчука началось после избрания президентом Владимира Зеленского.

При этом, по словам Баканова, присутствовал определенный фактор везения - правоохранительные органы получили первые материалы дела, которые позволили начать расследование.

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Глава СБУ подытожил, что правоохранители этим расследованием продолжают "отстаивать независимость Украины, которая была получена в 1991 году".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.