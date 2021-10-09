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Глобальный сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован вечером 8 октября

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Глобальный сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован вечером 8 октября
Пользователи со всего мира в пятницу вечером вновь сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Downdetector.

Так, следует отметить, что первые данные о проблемах с Инстаграмом начали поступать с 21:15.

Больше всего жалоб идет из США, Британии, Канады, Германии и Италии.

Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.

Как известно, в понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Проблемы с подключением к этим соцсетях продолжались около шести часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Як жити, навіть не знаю тепер...
  • Altrnt
    Это же сколько задрочни сейчас "ломает"? Даже дорогу теперь не перейдешь уткнувшись в телефон! Ужас просто!
  • Иванов Юрий 9255343a
    главное не выходи на улицу....простудишься!
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