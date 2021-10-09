ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом каждого человека
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters
Отмечается, что голосование прошло при "подавляющей поддержке, несмотря на критику со стороны некоторых стран, особенно США и Великобритании".
Текст резолюции, предложенный Коста-Рикой, Мальдивами, Марокко, Словенией и Швейцарией, был принят 43 голосами "за", а 4 воздержались - Россия, Индия, Китай и Япония.
США участия в голосовании не принимали, поскольку они не являются одним из 47 членов Совета ООН по правам человека.
Резолюция впервые обсуждалась еще в 1990-х годах, она не имеет юридической силы, но может формировать мировые стандарты. Юристы, участвующие в судебных делах по климату, говорят, что это принятие может помочь им выстроить аргументы по делам, касающимся окружающей среды и прав человека.