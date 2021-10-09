Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп
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Заместительница государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября отправится с визитом в Российскую Федерацию для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.
"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти, а также другими лицами для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказано в сообщении.
При этом не уточняется, какие именно вопросы будут выноситься на обсуждение.
Также сообщается, что 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.
15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.