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Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп

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Нуланд едет на переговоры в Россию, - госдеп
Заместительница государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября отправится с визитом в Российскую Федерацию для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве (Россия), где встретится с высокопоставленными представителями власти, а также другими лицами для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сказано в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно вопросы будут выноситься на обсуждение.

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Также сообщается, что 14 октября Нуланд отправится в Бейрут (Ливан), где встретится с представителями правительства и гражданского общества.

15 октября заместитель госсекретаря отправится в Лондон (Великобритания), где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.

Автор: Вадим Куц

Топ комментарии

  • Иванов Юрий 9255343a
    Печеньки везет?
  • Green sheet
    Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
  • Макс Колесниченко
    Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
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