Борьба с COVID-19: За сутки в Украине вакцинировали почти 150 тысяч человек

За пятницу, 8 октября, в Украине 148 735 человек были вакцинированы против коронавируса COVID-19. Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки; 350 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

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