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Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко

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Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко
Ситуация с коронавирусом в Украине осенью может быть хуже, по сравнению с весной. Чтобы этого избежать, украинцам следует лучше соблюдать карантинные ограничения, а также увеличить темпы вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такое мнение выразила врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", - сказала Чумаченко.

По ее словам, избежать негативного развития ситуации с коронавирусом позволит соблюдение украинцами карантинных правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, положительное влияние окажет увеличение темпов вакцинации.

"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию", - добавила она.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Вал Кочин
    Питання: куди пропали "пташиний" та "свинячий" грип, адже намордники ніхто не носив і вакцинації не було?
  • Лилия Стацкая
    Я не знаю даже как это прокоментировать ,у нас в городе давно уже все ходят без масок, конечно заражаються и заражают других,но те кто не болел по прежнему уверены что нет никакого вируса,это просто грипп,мало того,в основе смеються с тех кто еще носит маски,как с идиотов.Вирус осенью будет хуже чем весной,а зимой будет хуже чем осенью,народ ведет себя как быдло, которого 73 % ,но и на уровне властей нет никакого контороля и штафов за отсуствие маски в магазине ,или на рынке,и я уверена ,что в каждом городе фактическая ситуация такая же.
    Да ,люди не выполняют какрантинные меры безопасности,но и власти это не конторолируют,нет никаких испекций, контроля, кроме предупреждающих вывесок о том что без масок не обслуживаем,на самом деле даже работники маркетов их не носят.Эта пандемия еще долго будет уносить жизни людей,увы.
  • Alisa Ivanenko
    Лилия, вы как то уже определились. как может больной невакцинированный угробить 2 х привитых? Или я , что то не понимаю? Какая то ересь. Кто с кем проконтактирует? Вы ж привитые защищены. Так же Минздрав сопит
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