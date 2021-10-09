Bellingcat стал "иностранным агентом" в России. В список попали еще две организации и семь журналистов

Министерство юстиции Российской Федерации включило расследовательский проект Bellingcat в реестр средств массовой информации, которые являются "иностранными агентами".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте ведомства.

Bellingcat, в отличие от большинства других ''иностранных агентов", не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России, говорится в заявлении проекта, опубликованном в Facebook 8 октября.



"Целью внесения Bellingcat, вероятно, является попытка ограничить возможности российских СМИ цитировать наши расследования и распространять наши выводы среди своей аудитории, что еще больше ограничивает свободу прессы в России", – сказано в сообщении.





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Кроме Bellingcat, в реестр попали компания – учредитель издания "Кавказский узел" (МЕМО) и компания – владелец издания M.News (Mason G.E.S. Anonymous Foundation).



Среди физических лиц в список "иноагентов" попали директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова, а также эколог, координатор коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов. Он – внук поэта и писателя Константина Симонова.



Кроме того, реестр пополнили еще семь журналистов:



Татьяна Вольтская ("Радио Свобода");

Екатерина Клепиковская ("Север.Реалии");

Даниил Сотников ("Дождь", сотрудничал с "нежелательной" организацией в РФ – изданием "Проект");

Андрей Захаров ("Русская служба BBC", сотрудничал с "Проектом");

Елизавета Сурначева ("Настоящее время", экс-замглавреда "Проекта");

Елена Соловьева ("Север.Реалии");

Роман Перл ("Настоящее время").

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Напомним, закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.



Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.



В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.



В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.



На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 85 человек и организации, среди СМИ – "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза".

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