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Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА

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Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА
По состоянию на субботу, 9 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся 15 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.Эпидзонирование Украины: В оранжевой зоне 15 областей 01

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Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях - 768, Херсонской - 496, Харьковской - 482.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Виктор Требичев
    А не пішли б ви нах.... лісом із своїм зонуванням?!
  • Олена Олена 70cf60e9
    А що така терміновість??? Вчителі ж щеплені
  • alexs
    Чему ВЫ удивляетесь? Скоро все будут в красной зоне......Это ....уроды....
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