Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин

Заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу, 9 октября, из-за отсутствия кворума.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в четверг в Украине была Робин Данниган - основная дипломат в команде Блинкена, которая отвечает за Европу и Евразию. Она акцентировала внимание ОП на критичности выполнения обязательств, взятых Зеленским в совместном с Байденом письме.

"А первым в графике пунктом в этом письме - САП. Украинская власть на самом высоком уровне пообещала, что все будет тип-топ", - пишет Шабунин, отмечая, что Данниган со своей стороны подтвердила готовность американцев выполнять свою часть обязательств.

"Сегодня - на второй день после ее отъезда - ермаковские члены комиссии (избранные Радой) сорвали ключевой этап конкурса - практическое задание. Не явились контролируемые ОП члены Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь.

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Дату практического задания комиссия определила заранее, была сделана куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста ...

Я не знаю, какой план у Зеленского, но в США это будет воспринято как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену лично. О чем Государственный секретарь США точно расскажет Байдену, когда будет приниматься какое-то важное решение по Украине", - считает Шабунин.

По его мнению, срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США.

"И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств.

Эту несостоятельность, кстати, видит не только американский истеблишмент. Ее видят элиты всех ведущих столиц мира.

Кто захочет иметь серьезные дела с президентом, неспособным придерживаться собственных обязательств?

И не имеет значения, срыв конкурса САП - это - самодеятельность Ермака/Татарова, или указание Зеленского. Ответственность на президенте лично", - написал Шабунин.

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