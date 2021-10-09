Смерть украинца Никифоренко в Польше: обвинения предъявили девяти лицам, избивавшим грозит до 10 лет

Окружная прокуратура польскго города Щецин выдвинула обвинения девятерым фигурантам дела о смерти 30 июня во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Полицейским, принимавшим участие в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам - до пяти лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Окружной прокуратуре Щецина.

Как сообщается, обвинения предъявлены четырем полицейским, трое из которых на данный момент уже уволены из полиции, трем работникам вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, руководителю этого учреждения, а также врачу, которая тогда находилась на дежурстве.

Трем работникам полиции прокурор выдвинул обвинения в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом. Четвертому полицейскому предъявлено обвинение в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным, что противоречит его служебным обязанностям.

Двух работников вытрезвителя прокурор обвинил в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом.

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Прокуратура также предъявила обвинение врачу, которая дежурила в вытрезвителе, в неосуществлении надлежащего наблюдения за потерпевшим лицом, чем поставила его под непосредственную угрозу смерти, а также в непроведении оценки состояния его здоровья в свете применения против него насилия, повлекшего смерть человека.

Руководителю вытрезвителя и одной из работниц этого учреждения прокуратура выдвинула обвинения в препятствовании уголовному производству и подаче недостоверной информации в медицинской документации о пребывании пострадавшего в центре.

Прокуратура обратилась в суд о временном аресте на три месяца двух полицейских, в отношении других избрании меры пресечения в виде надзора полиции, запрета контакта с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.

Врача, одного из полицейских, который еще работает в органах полиции, и двух работников вытрезвителя прокурор на время следствия отстранил от исполнения ими своих обязанностей. Четвертому полицейскому прокуратура запретила заниматься деятельностью, связанной с возможностью применения прямых мер принуждения.

Как отмечается, несмотря на положительную оценку собранного прокуратурой материала, суд не согласился на временный арест двух полицейских. Однако прокуратура намерена обжаловать это решение суда.

За совершенные действия, приведшие к смерти гражданина Украины, трем работникам полиции и двум работникам вытрезвителя грозит наказание в виде заключения до 10 лет, а другим обвиняемым - до пяти лет заключения.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.

Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

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