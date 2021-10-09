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В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли

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В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли
За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 863 новых заболевших коронавирусом COVID-19, 13 человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5516 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания - 239723", - привел данные мэр.

Заболели: 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных коронавирусом и 176 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В целом коронавирус преодолели 222 425 жителей столицы.

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Автор: Вадим Куц

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  • Юрій Ан
    Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
    Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
    Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
  • Игорь Билык
    А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
  • Андрей Сафhjyjd
    троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
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