Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита

Исландия вслед за другими странами Северной Европы приостановила вакцинацию населения препаратом против коронавируса Moderna из-за риска развития миокардита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщило Управление здравоохранения Исландии.

"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.

В Управлении отметили, что главный эпидемиолог принял решение о запрете использования этого COVID-препарата с учетом того, что сейчас в стране достаточно запасов другой вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

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Вакцину Moderna использовали в Исландии на протяжении последних двух месяцев как бустерную дозу жителям, привитым монодозной вакциной Johnson & Johnson. Также компонент Moderna получали пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, привитые двумя дозами другой вакцины.

В октябре Финляндия приостановила вакцинацию от коронавируса мужчин в возрасте до 30 препаратом Moderna из-за риска воспаления сердца.

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Представители здравоохранения Швеции и Дании также решили прекратить использование препарата Moderna для вакцинации всех молодых людей и детей.