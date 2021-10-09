Дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита проведут на Ривненщине: невакцинированных детей не будут допускать к обучению, - Минздрав

В Ривненской области на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дополнительном туре иммунизации детей от полиомиелита для недопущения распространения заболевания на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень иммунизации детей от полио недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь мы должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтоб защитить детей от инфицирования", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

С 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с внедрением вакцины ИПВ для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

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Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допущены к обучению. Они будут обеспечены другими формами обучения.

Как сообщалось, в Ривненской области подтвердили случай паралича у 1,5-летнего ребенка, который вызван дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

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