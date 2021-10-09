"ЕС" будет требовать уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за закон об олигархах, - Климпуш-Цинцадзе

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за скандальный законопроект об олигархах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по всем нарушениям, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это пойдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", - заявила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время она считает, что процессы вокруг скандального законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".

"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа".

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и не обращая внимания на критику международных экспертов.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы.