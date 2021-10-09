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ЕС и США очень разочарованы срывом заседания комиссии по руководителю САП, - посольство

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ЕС и США очень разочарованы срывом заседания комиссии по руководителю САП, - посольство
Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призывают возобновить работу отборочной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Так может уже назвать украинскую власть мафией, которая грабит свой народ. И наложить на нее санкции - арестовать их счета и недвижимость заграницей, запретить им въезд в цивилизованные страны - а то привыкли отдыхать на роскошных курортах и лечится в Европе в дорогих клиниках. И ихние семьи не вылазят из Европы и США.
  • Zelya Vsyo
    }{уйло полностью одобряет действия "дворянина" Д'Ермака по уничтожению Украины.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как вы дипломатичны !!!!
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